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Кабмин повысил минимальную зарплату медработникам до 20 000 грн

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 17:29
Кабмин повысил минимальную зарплату медработникам до 20 000 грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял постановление о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты заседания правительства.  

"Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы для врачей и медсестер. С 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 000 грн, для медсестры – не менее 13 500 грн", – цитирует агентство министра здравоохранения Виктора Ляшко.  

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Согласно документу, минимальная заработная плата врачам, работающим в государственных и коммунальных медучреждениях, полный рабочий день устанавливается на уровне 20 000 гривен.   

Для среднего медперсонала при таких условиях минимальная зарплата составит 13 500 грн.  

Если врач или специалист работают неполный рабочий день, оплата труда по новым требованиям осуществляется пропорционально отработанному времени. 

В июне прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников во время выступления, приуроченного ко Дню медика. 

Тогда Зеленский подчеркнул, что если украинским врачам не дать возможность зарабатывать, эту возможность им дадут в других странах. 

"Не менее 13 500 грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 000 грн для врачебного состава", – сказал президент.  

  • По данным Национальной службы здоровья в 2020 году, руководители медучреждений по оказанию специализированной помощи в среднем получали 23 500 грн, врачи- менее 9000 грн, а средний медперсонал – 7 500 грн, младший медперсонал – около 6000 грн. В июне 2020 года тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уровень зарплат медиков является недостаточным, а заработная плата врача в Украине должна стартовать от 20 000-25 000 грн. 
  • 18 июля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты для медицинских работников.  

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Роман Брыль
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