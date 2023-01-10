Кабмин продлил на год выплаты компенсаций бизнесу за трудоустройство переселенцев

Кабинет министров продлил на 2023 год программу выплаты компенсации работодателям за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщается на правительственном портале.

Решение правительства предусматривает дополнение механизмов финансирования программы, в частности, за счет средств Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы (в пределах финансовых возможностей) и других источников, не запрещенных законодательством, говорится в сообщении.

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В прошлом году программой компенсации воспользовались более 10 000 предпринимателей. Они получили от государства 200 млн грн за трудоустройство почти 16 500 внутренних переселенцев.

Прогнозные расходы на компенсации на 2023 год составляют 308 млн грн при прогнозном трудоустройстве 23 000 человек.

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года. Цель программы — ускорить адаптацию людей, вынужденных переехать из опасных регионов, и повысить уровень занятости среди населения.

За каждого трудоустроенного ВПЛ государство выплачивает работодателю компенсацию в размере минимальной заработной платы (6700 грн) в течение двух месяцев.

На 16 сентября бизнес трудоустроил 11 000 внутренних переселенцев. Получил 122 млн грн компенсации.

21 сентября 2021 года бизнесу расширили компенсации за трудоустройство ветеранов, молодежи, иностранцев.

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Роман Бриль

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