Кабмин продлил право общин оставлять в бюджетах деньги от акциза на горючее

Кабинет министров продлил на 2023 год право общин оставлять в местных бюджетах 13,44% от акциза на горючее. Соответствующий механизм зачисления части акциза в местные бюджеты Кабмин утвердил сегодня на заседании, сообщается на правительственном портале.

"Для усиления финансовых возможностей общин сегодня принимаем решение о механизме начисления в местные бюджеты 13,4% от акциза на горючее. В 2023 году оставляем эти средства у общин, чтобы у местных властей были дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы", — прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Кабмин утвердил начисление части дохода от акцизного налога на горючее местным бюджетам в марте 2021 года. Ожидалось, что только за первый квартал 2021 года это даст дополнительные 1,2 млрд грн для местной власти.

Согласно решению правительства, средства от акцизного налога, накопленные с 1 января 2021 года, должны были распределяться по местным бюджетам в двухнедельный срок.

В дальнейшем, 13,44% акциза на горючее автоматически перечисляли в местные бюджеты, в зависимости от объемов реализованного горючего на соответствующей территории.

В марте 2022 года акциз на горючее отменили в рамках либерализации налогового законодательства на период военного положения.

21 сентября Верховная Рада вернула акциз на горючее. Через неделю Зеленский подписал закон о возврате акцизов на горючее.

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Роман Бриль

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