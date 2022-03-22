Кабмин расширил программу "5-7-9": предлагает бизнесу до 60 млн грн под 0%

Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%", предоставив возможность получить кредит до 60 млн грн любому украинскому предприятию под 0% на время военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Любой бизнес в течение действия военного положения и месяц после его завершения сможет получить кредит под 0%. После этого кредитная ставка будет составлять 5%. Также увеличена максимальная сумма кредита до 60 млн грн", – говорится в сообщении.

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Срок кредитования по программе "5-7-9" будет зависеть от целевого назначения средств. На реализацию инвестиционного проекта и на рефинансирование задолженности кредит предоставляется максимум на 5 лет. Для финансирования оборотного капитала – на 3 года.

Кабмин также расширил перечень инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9" в случае нехватки обеспечения.

Экспортно-кредитное агентство сможет страховать кредиты предпринимателей-экспортеров, что значительно упростит доступ к дешевому финансированию.

Также сняты ограничения на участие в программе.

"Теперь кредит сможет получить любая украинская компания (где конечными бенефициарами с долей свыше 50% являются украинцы). В то же время не смогут взять кредит предприятия, участником или конечным бенефициаром которых являются граждане государства-агрессора. Кроме того, ограничение размера допустимого государственного пособия, которое может получить предприниматель, не будет применяться в период действия военного положения. Ранее такое ограничение действовало в силу закона", – заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

18 марта президент Владимир Зеленский анонсировал кредиты украинскому бизнесу под 0% во время войны и один месяц после ее завершения.

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Роман Брыль

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