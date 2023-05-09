Кабмин разделил оборонные закупки на две группы. Одна останется засекреченной

Кабинет министров изменил подходы к закупке оборонной продукции. На время военного положения они будут разделены на две группы, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Первая группа – это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой.

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"Вторая группа – это, например, продукты питания для нашей армии. Теперь заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок", — объяснил премьер.

По его словам, в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы.

С конца апреля вступили в силу изменения в закон об оборонных закупках, которые обязывают Министерство обороны открыть цены на неоружейные закупки.

Оборонные заказчики будут публиковать отчеты о закупках на сумму от 200 000 грн для товаров и услуг и от 1,5 млн грн для работ. Речь идет, например, о продуктах питания, вещевом имуществе, горючем и др.

На публикацию отчета дается десять рабочих дней со дня заключения договора.

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Роман Бриль

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