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Кабмин разрешил ФОПам не вести книгу учета

Кабмин разрешил ФОПам не вести книгу учета
01.04.2020, 18:40

Правительство разрешило предпринимателям не использовать книгу учета в период карантина

Кабинет министров разрешил физлица-предпринимателям (ФОП) во время карантина не вести книгу учета доходов/расходов, если ее ведения должно было начаться после установления карантина. Решение было принято сегодня на заседании правительства, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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Одно из ограничительных мер во время карантина - запрет работы предприятий торговли. Из-за невозможности приобретения книги учета доходов, правительство решило временно прекратить ее использование на период карантина, отметили в налоговой.

При этом, в течение трех месяцев со дня прекращения карантина ФОПы должны будут подать в контролирующие органы заполненную книгу, включающую доходы/расходы, осуществленные в течение карантина.

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Юрий Тарасовский
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ФОП налоги предприниматели бизнес на карантине книга учета
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