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11.07.2019, 13:14

Кабмин создал новое учреждение - FinIT. Что это?

Кабмин создал новое учреждение - FinIT. Что это?

IT-системы таможни, налоговой, Минфина и казначейства объединят

Кабинет министров решил передать все IT-системы Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы и Министерства финансов в новосозданное учреждение FinIT, которое будет централизованно управлять электронными функциями этих ведомств. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Также правительство приняло Концепцию IT-централизации системы управления государственными финансами (СУГФ).

Передача IT-функционала и реализация концепции будет происходить до 2021 года. В частности, до конца 2019-го в FinIT должны перейти электронные системы налоговой и таможенной служб, до конца марта 2020-го - IT-функции Минфина и казначейства, до конца июня 2020-го - Госфинмониторинга.

Ожидается, что такая интеграция позволит достичь согласованности IT-развития этих ведомств, создать единый информационный ландшафт и внедрить единую политику защиты информации.

"Мы болеем за скорейшее налаживание взаимодействия между массивами данных основных игроков в сфере государственных финансов - казначейской, налоговой, таможенной служб и Минфина. Ведь чем проще будет обмен информацией и чем удобнее IT-структура, тем быстрее мы сможем предоставлять действительно качественные государственные услуги нашим гражданам", - приводятся слова министра финансов Оксаны Маркаровой.

Евросоюз планирует предоставить Украине €25 млн помощи на развитие цифровой экономики и электронного управления. В июне на встрече с бизнес-сообществом президент Зеленский анонсировал интеграцию в европейский цифровой рынок.

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Теги: госфинансы, финтех, FinIT, е-государство
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