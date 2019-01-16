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16.01.2019, 14:26

Кабмин ускорит выплату субсидий наличными

Кабмин ускорит выплату субсидий наличными

Оба механизма монетизации, наличный и безналичный, будут работать параллельно

Кабинет министров внесет изменения в систему предоставления субсидий в денежной форме. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в интервью РБК-Украина, сообщает пресс-служба министерства.

По словам Ревы, такое решение было принято на совещании у президента Украины с участием премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон.

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"Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта", - подчеркнул он.

Рева пояснил, что это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой механизм является более эффективным.

"Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - пояснил Рева.

Он уточнил, что оба механизма монетизации, наличный и безналичный, будут работать параллельно.

По данным Минсоцполитики, в Украине на сегодня 4 млн получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тыс. грн.

"То есть, 6 млрд  грн в месяц мы будем выдавать наличными. А в безналичной форме субсидию будут получать те граждане, которые обратились в управление соцзащиты после 1 января 2019 года", - рассказал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что субсидии планируется монетизировать в три этапа: 

  • с 1 января 2019 года пройдет монетизация для домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тыс. домохозяйств);
  • с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го;
  • с 1 октябре 2019 года - полный переход на монетизацию.

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, введение монетизации необходимо, чтобы убрать какие-либо злоупотребления в системе субсидий. По словам премьера, субсидии в Украине получают около 7 млн домохозяйств.

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Теги: субсидии
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