Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников - депутат

Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников - депутат
15.01.2020, 13:08

Высшему руководству страны повысили оклады и премии

Кабинет министров на заседании 15 января установил новые минимальные размеры окладов и сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщает народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

Среди изменений:

- новый минимальный размер оклада - два прожиточных минимума (с 1 января - 4204 грн);
- размеры окладов утвердили в гривнях, а не в коэффициентах, как было раньше;
- размеры дополнительных выплат: надбавка за эффективность - до 200% должностного оклада и премия - тоже до 200% оклада.

null

Согласно опубликованным депутатом фото постановления, оклад высшего руководства страны (глава Офиса президента, аппарата СНБО и Верховной Рады, секретариата Кабмина и пр.) составит 37 800 грн, а министров и глав центральных органов исполнительной власти - 33 600 грн.

  • В 2019 году оклад высшего руководства страны составлял 24 000 грн, первых заместителей - 22 000 грн, просто замов - 20 000 грн.
  • Вечером 14 января премьер Алексей Гончарук написал в Facebook, что поддерживает повышение официальных зарплат чиновников. По его мнению, высокие белые зарплаты помогают преодолеть коррупцию во власти.
Напишите нам
кабмин зарплаты госчиновников
Комментарии
Последние новости
 