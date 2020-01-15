Кабмин установил новые зарплаты для топ-чиновников - депутат

Кабинет министров на заседании 15 января установил новые минимальные размеры окладов и сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщает народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Telegram.

Среди изменений:

- новый минимальный размер оклада - два прожиточных минимума (с 1 января - 4204 грн);

- размеры окладов утвердили в гривнях, а не в коэффициентах, как было раньше;

- размеры дополнительных выплат: надбавка за эффективность - до 200% должностного оклада и премия - тоже до 200% оклада.

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Согласно опубликованным депутатом фото постановления, оклад высшего руководства страны (глава Офиса президента, аппарата СНБО и Верховной Рады, секретариата Кабмина и пр.) составит 37 800 грн, а министров и глав центральных органов исполнительной власти - 33 600 грн.