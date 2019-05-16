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16.05.2019, 14:17

Кабмин утвердил количество налоговиков

Кабмин утвердил количество налоговиков

Правительство определило предельную численность работников аппарата ГНС и создало комиссию по реорганизации ГФС

Кабинет министров утвердил численность работников аппарата Государственной налоговой службы (ГНС) и ее территориальных органов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Правительство установило ​​предельную численность работников аппарата Государственной налоговой службы и ее территориальных органов за счет уменьшения предельной численности работников ГФС и ее территориальных органов", - говорится в сообщении.

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С 2014 года предельная численность работников аппарата ГФС была 2126 человек, территориальных органов ГФС - 39 052 человек. Все они - госслужащие (общая численность работников ГФС - 41 178 человек).

Теперь Кабмин внес изменения в постановление №85 и установил ​​предельную численность аппарата ГФС - 508 человек, территориальных органов ГФС - 10 800 человек; аппарата ГНС - 1618 человек, территориальных органов ГНС - 28 252 человек.

Кроме того, правительство одобрило создание комиссии по реорганизации ГФС. Ее председателем утвержден Александр Власов - и. о. председателя ГФС Украины. Председателю комиссии поручили утвердить ее персональный состав, осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией ГФС и в трехмесячный срок проинформировать правительство о результатах проведенной работы.

В Кабмине напоминают, что 18 декабря 2018 года реорганизована Государственная фискальная служба и созданы Государственная налоговая и Государственная таможенная службы. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС, а 20 марта объявило конкурс на руководителей налоговой и таможенной служб. 8 мая 2019 года Кабмин назначил главой ГНС победителя конкурса Сергея Верланова.

Конкурс на должности председателя Государственной таможенной службы приостановлен Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы в соответствии с постановлением Окружного административного суда города Киева. Поэтому до момента назначения главы Гостаможслужбы численность таможенного направления временно останется в аппарате ГФС и ее территориальных органах, что позволит обеспечить надлежащее функционирование таможенного направления деятельности ГФС.

"Предельная численность работников, которая остается в ГФС, позволит обеспечить функционирование подразделений ГФС таможенного направления до принятия соответствующих решений правительства и осуществления мероприятий по созданию Гостаможслужбы", - отмечают в Кабмине.

Ранее председатель ГНС представил Сергей Верланов представил стратегию развития новой налоговой.

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Теги: Сергей Верланов, ГНС, налоговая служба
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