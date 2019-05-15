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15.05.2019, 14:47

Верланов представил стратегию развития налоговой службы

Верланов представил стратегию развития налоговой службы

Председатель Государственной налоговой службы представил на заседании правительства стратегию развития новой налоговой

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов представил на заседании Кабинета Министров Украины стратегию развития ведомства.

В презентации он отметил, что в стратегии намечены три основных направления: отношения с налогоплательщиками, квалифицированные сотрудники ГНС и взаимодействие ведомства и общества.

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Ключевыми акцентами Варланов назвал риск-ориентированность работы ГНС, всестороннее содействие налогоплательщикам и увеличение электронных услуг, демилитаризация, конкурсный подход к формированию кадрового состава, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами.

"Государственная налоговая служба выступает лицом государства для предпринимателей, так равенство участников общественного диалога о взаимных правах и обязанностях будет краеугольным камнем построения диалога между Государственной налоговой службой и обществом. Налоговая должна поощрять к ведению бизнеса, а не отпугивать активную часть населения от того, чтобы создавать национальный продукт", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 8 мая Кабминистров утвердил замминистра финансов Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы.

Ранее Верланов поддержал идею команды Зеленского о всеобщем декларировании доходов, также он рассказал, как будет решать проблему схемы с ФОПами

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Теги: Сергей Верланов, ГНС, налоговая служба
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