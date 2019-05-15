Верланов представил стратегию развития налоговой службы

Председатель Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов представил на заседании Кабинета Министров Украины стратегию развития ведомства.

В презентации он отметил, что в стратегии намечены три основных направления: отношения с налогоплательщиками, квалифицированные сотрудники ГНС и взаимодействие ведомства и общества.

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Ключевыми акцентами Варланов назвал риск-ориентированность работы ГНС, всестороннее содействие налогоплательщикам и увеличение электронных услуг, демилитаризация, конкурсный подход к формированию кадрового состава, целостность баз данных и их мобильность для обмена информацией с другими службами.

"Государственная налоговая служба выступает лицом государства для предпринимателей, так равенство участников общественного диалога о взаимных правах и обязанностях будет краеугольным камнем построения диалога между Государственной налоговой службой и обществом. Налоговая должна поощрять к ведению бизнеса, а не отпугивать активную часть населения от того, чтобы создавать национальный продукт", - подчеркнул Верланов.

Напомним, 8 мая Кабминистров утвердил замминистра финансов Сергея Верланова на должность главы Государственной налоговой службы.

Ранее Верланов поддержал идею команды Зеленского о всеобщем декларировании доходов, также он рассказал, как будет решать проблему схемы с ФОПами.