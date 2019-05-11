Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.05.2019, 14:25

Схемы с ФОПами. Верланов рассказал, как будет решать проблему

Схемы с ФОПами. Верланов рассказал, как будет решать проблему

Глава налоговой назвал ФОПы большим вызовом для экономики страны

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда большие компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями. Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

Он считает, что для решения этой проблемы принимать новые законы не нужно.

Реклама

"Мы будем искать аргументы в существующем законодательстве, в судебной практике, в Кодексе законов о труде о том, что есть ситуации, в которых это является злоупотреблением. Концепция злоупотребления правом известна", - сказал он.

Верланов назвал большим вызовом для экономики то, что практически весь малый и средний бизнес, так или иначе, связан с ФОПами и юрлицами на упрощенной системе налогообложения. При этом, по его словам, это негативно влияет и на сам бизнес.

Читайте также: У Зеленского хотят списать ФОПам более 7 млрд грн долгов

"Разбивка этих малых и средних бизнесов на несколько десятков или сотен ФОПов не дает фактически консолидировать отчетность компании, показать стоимость этого бизнеса, следовательно, бизнес перестает развиваться", - заявил он.

По его данным, 98,5% налога на прибыль в Украине платит всего 5000 компаний, хотя зарегистрировано около 500 000.

Глава налоговой отметил, что в Украине нет де-юре консолидированного среднего бизнеса, тогда как де-факто – есть. В связи с этим бизнес не может получить капитал для расширения, внедрения инноваций, выхода на международные рынки, считает Верланов.

Бизнес, подписывая гражданско-правовой договор с ФОП, освобождается от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников. ФОП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения платит в госбюджет только 5% от полученных денег и минимальный месячный социальный взнос (918 грн на февраль 2019 года).

Отправить:
Распечатать:
Теги: схема с фопами
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 