Схемы с ФОПами. Верланов рассказал, как будет решать проблему

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда большие компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями. Об этом он заявил в интервью Радио НВ.

Он считает, что для решения этой проблемы принимать новые законы не нужно.

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"Мы будем искать аргументы в существующем законодательстве, в судебной практике, в Кодексе законов о труде о том, что есть ситуации, в которых это является злоупотреблением. Концепция злоупотребления правом известна", - сказал он.

Верланов назвал большим вызовом для экономики то, что практически весь малый и средний бизнес, так или иначе, связан с ФОПами и юрлицами на упрощенной системе налогообложения. При этом, по его словам, это негативно влияет и на сам бизнес.

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"Разбивка этих малых и средних бизнесов на несколько десятков или сотен ФОПов не дает фактически консолидировать отчетность компании, показать стоимость этого бизнеса, следовательно, бизнес перестает развиваться", - заявил он.

По его данным, 98,5% налога на прибыль в Украине платит всего 5000 компаний, хотя зарегистрировано около 500 000.

Глава налоговой отметил, что в Украине нет де-юре консолидированного среднего бизнеса, тогда как де-факто – есть. В связи с этим бизнес не может получить капитал для расширения, внедрения инноваций, выхода на международные рынки, считает Верланов.

Бизнес, подписывая гражданско-правовой договор с ФОП, освобождается от уплаты 22% единого социального взноса из фонда заработной платы работников. ФОП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения платит в госбюджет только 5% от полученных денег и минимальный месячный социальный взнос (918 грн на февраль 2019 года).