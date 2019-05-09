У Зеленского хотят списать ФОПам более 7 млрд грн долгов

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского хотят списать 7,4 млрд грн долгов ФОПов по ЕСВ, накопившихся с 2016 года. Об этом рассказал НВ Бизнес советник Зеленского по налоговой политике Данил Гетманцев.

"Значительная часть этих ФОПов - "спящие". Проблема введения "подушного налога" на ФОП в 2016-м состояла в том, что многим пришлось закрыться без какого-либо переходного периода, даже тем, кто реально работал, но, например, сезонно", - объяснил Гетманцев.

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Он отметил, что этот вопрос еще должен пройти общественное обсуждение, после чего будет разработан окончательный вариант законопроекта.

"Планируется сначала публичное обсуждение, учет замечаний, а затем внесение в Верховную раду в качестве законодательной инициативы президента", - сказал советник.

Ранее Гетманцев сообщил, что их команда подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) неработающих физлиц-предпринимателей.

Также команда выступает за введение в Украине всеобщего декларирования.