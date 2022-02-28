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Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 17:01
Кабмин утвердил постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц - Фото
Фото: министерство обороны/Facebook

Кабинет министров принял постановление о выплате военнослужащим по 100 000 грн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.   

Согласно документу, военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных действий – размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях. 

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Также, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц. 

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей. 

"Об этом вчера сказал Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение исполнено Кабинетом министров. И я хочу повторить слова Президента: это делается не для того, чтобы нам сказали спасибо. Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине!", – прокомментировал Министр обороны Алексей Резников

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Роман Брыль
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