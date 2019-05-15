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15.05.2019, 16:16

Кабмин утвердил прогноз макропоказателей. Есть два сценария

Кабмин утвердил прогноз макропоказателей. Есть два сценария

В Минэкономразвития заявляют, что трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов

Кабинет министров утвердил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2022 годы, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отметил первый вице-премьер Степан Кубив, Украина получила макроэкономический прогноз на три года, он впервые станет базой для формирования трехлетнего Бюджетной декларации в рамках перехода к среднесрочному бюджетированию.

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"Трехлетний прогноз позволяет сформировать среднесрочные ориентиры для бизнеса и инвесторов, что положительно отразится на постепенном росте экономики Украины и доходов граждан ", - считает Кубив.

Представленный в прогнозе сценарий предусматривает два варианта макроэкономических показателей на 2020-2022 годы. Они отличаются между собой уровнем интенсивности повышении соцстандартов, от чего в свою очередь будет зависеть динамика основных макропоказателей.

Согласно варианту 1, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,3%, в 2021 году на 3,8%, в 2022 году - на 4,1%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6% в 2020 году, 5,7% в 2021 году, 5,3% в 2022 году.

Согласно варианту 2, в 2020 году прогнозируется рост ВВП на уровне 3,6%, в 2021 году - на 3,6%, в 2022 году - на 3,3%. Рост потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) ожидается на уровне 6,5% в 2020 году, 7,1% в 2021 году, 7% в 2022 году.

В МЭРТ отметили, что на период 2020-2022 годов прогнозируется дальнейшая реализация усилий в направлении расширения и диверсификации украинского экспорта через углубление внешнеэкономических отношений со странами ЕС, Азии и Африки.

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Теги: макропрогноз, макроэкономический прогноз
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