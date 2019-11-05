Кабмин увеличил расходы бюджета-2020 год на 15 млрд: инфографика

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2020 год, подготовленном ко второму чтению, увеличил расходную часть на 15 млрд грн - до 1195,3 млрд грн.

Как отметила во время презентации министр финансов Оксана Маркарова, сумма расходов на 67,5 млрд грн выше показателя 2019 года.

"Дефицит 2% ВВП - такой же, как мы подавали на первое чтение. Доходная часть увеличилась на 13 млрд грн, расходная - на 15 млрд грн", - сказала Маркарова.

Она уточнила, что на 3 млрд грн увеличили план доходов по специальному фонду в надежде на принятие закона об игорном бизнесе.

По ее словам, план доходов общего фонда госбюджета повышен на 10 млрд грн за счет увеличения дивидендов от госкомпаний, ожидаемых поступлений от налога на прибыль и аренды госимущества.

При этом, дополнительные 15 млрд грн расходов пойдут в основном на зарплаты учителям и опорные школы, программы по закупке лекарств и лечение за границей, развитие культуры и туризма, соцпрограммы на сумму более 1 млрд грн, на программу развития аэропортов и строительства мостов.

5 ноября, премьер-министр Алексей Гончарук презентовал проект государственного бюджета Украины на 2020 год.