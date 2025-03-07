Кабмин уволил главу Госстата. Службу статистики возглавил чиновник из Нацбанка

Новый глава Госстата Арсен Макарчук (Фото: скриншот Youtube/НБУ)

Кабинет министров уволил главу Государственной службы статистики Игоря Вернера. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

После увольнения Вернер получил новую должность — заместителя председателя Государственной службы Украины по делам детей в вопросах цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Игорь Вернер возглавлял Госстат с декабря 2016 года. Он пришел работать в статистическую службу в 2009 году. До этого в период с 1987 по 2009 год служил в Вооруженных Силах.

Возглавил Госстат Арсен Макарчук. До назначения он с 2020 года занимал должность директора Департамента стратегии и развития Национального банка Украины.

Макарчук работал в НБУ с июня 2015 года. Начал свою карьеру в Нацбанке с должности руководителя проектов и программ Управления стратегии и реформирования банковской системы, на основе которого был создан Департамент стратегии и развития. Позже Макарчук был помощником председателя Национального банка (2016-2018 годы) и руководителем Офиса Правления Национального банка (2018-2020 годы). До прихода в НБУ он пять лет работал в Укрсоцбанке.