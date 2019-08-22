Кабмин уволил одного из заместителей главы Минфина

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра финансов Андрея Градиля. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №637 от 21 августа.

"Уволить Градиля Андрея Ивановича с должности заместителя министра финансов Украины", - говорится в тексте документа.

Градиль был назначен на должность замминистра финансов в феврале 2017 года. Он сменил на посту Евгения Капинуса. В апреле того же года пятый президент Петр Порошенко ввел его в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины.

До этого Андрей Градиль был председателем Херсонской обладминистрации и работал представителем НБУ в Херсонской области.