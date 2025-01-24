Кабмин ужесточил контроль за хранением подакцизных товаров: запускает специальный реестр

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Кабинет министров принял постановление, определяющее порядок ведения Единого реестра мест хранения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачного сырья, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Регистрация мест хранения в Едином реестре является критически важной для легальной деятельности предприятий в сфере обращения подакцизных товаров в Украине, объясняют в министерстве.

Реестр будет содержать информацию о:

субъектах хозяйствования (наименование, код ЕГРПОУ, адрес)

местонахождении мест хранения

индивидуальном номере места хранения

номере лицензий на производство и обращение подакцизных товаров

датах внесения и исключения мест хранения из Реестра

Реестр мест хранения начнет функционировать через 60 дней со дня вступления в силу настоящего правительственного постановления.

Справка Место хранения – это место, используемое для хранения спирта этилового, биоэтанола и спиртовых дистиллятов, или помещение, используемое для хранения алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, сведения о местонахождении которого внесены в Единый реестр мест хранения. В то же время склады временного хранения, таможенные склады, другие помещения, предназначенные для хранения товаров под таможенным контролем в соответствии с Таможенным кодексом Украины, не подлежат внесению в Реестр. Место хранения – это место, используемое для хранения спирта этилового, биоэтанола и спиртовых дистиллятов, или помещение, используемое для хранения алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, сведения о местонахождении которого внесены в Единый реестр мест хранения. В то же время склады временного хранения, таможенные склады, другие помещения, предназначенные для хранения товаров под таможенным контролем в соответствии с Таможенным кодексом Украины, не подлежат внесению в Реестр.