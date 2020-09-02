Кабмин возьмет кредит на восстановление Донбасса. На что потратят 100 млн евро

Правительство одобрило проект распоряжения относительно привлечения средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 100 млн евро на восстановление прифронтовых территорий. Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, Украина получит средства на поддержку проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".

Деньги направят на улучшения транспортного сообщения и поддержку восстановления сельскохозяйственной отрасли на подконтрольных правительству Украины территориях, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.

$350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". 26 июня Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине от МБРР

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.