Кабмин возьмет кредит на восстановление Донбасса. На что потратят 100 млн евро
02.09.2020, 17:49
Обстрелянные боевиками дома мирных жителей, Донбасс, 2017 год (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)
Правительство одобрило проект распоряжения относительно привлечения средств от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 100 млн евро на восстановление прифронтовых территорий. Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
По его словам, Украина получит средства на поддержку проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение".
Деньги направят на улучшения транспортного сообщения и поддержку восстановления сельскохозяйственной отрасли на подконтрольных правительству Украины территориях, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины.
- 26 июня Совет директоров Всемирного банка принял решение выделить Украине от МБРР $350 млн на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".
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