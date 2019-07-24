Кабмин выделил дополнительно 1 млрд грн на первичную медпомощь

Кабинет министров перераспределил 1 млрд грн на оплату услуг в медучреждениях, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Постановление принято на заседании правительства 24 июля.

Сообщается, что из-за высокой динамики подписания деклараций, потребовалось дополнительное финансирование на гарантированную оплату услуг первичной медицинской помощи Национальной службой здоровья.

В Кабмине напомнили, что все коммунальные учреждения первичной помощи перешли на финансирование по принципу "деньги следуют за пациентом" - теперь они получают средства за услуги, которые предоставляют пациентам.

Доход зависит от объема работы. В эффективных заведениях первичной помощи, которые присоединились к трансформации, зарплаты медицинских работников выросли в 2-4 раза.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) с начала года выплатила учреждениям первичной помощи более 9,6 млрд грн по договору.

В целом на Национальную службу здоровья в госбюджете-2019 выделено 19,6 млрд грн, в частности на первичную медицинскую помощь гражданам - 15,2 млрд грн.