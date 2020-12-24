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Кабмин выделил 1,3 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса

24.12.2020, 13:26
Кабмин выделил 1,3 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса - Фото
Вакцина от Pfizer-BioNTech (фото - ЕРА)

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Решение принято на заседании правительства 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине отметили, что осуществлено "сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета". В частности, увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств госбюджета.

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Выделение средств будет осуществляться в рамках общего и специального фондов госбюджета на 2020 год.

  • 11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19. 
  • 22 декабря Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года. Подробнее – тут.
  • Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

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Юрий Тарасовский
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