Кабмин выделил 1,3 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса. Решение принято на заседании правительства 23 декабря, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине отметили, что осуществлено "сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета". В частности, увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств госбюджета.

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Выделение средств будет осуществляться в рамках общего и специального фондов госбюджета на 2020 год.

11 декабря Украина получила от проекта COVAX официальное одобрение запроса на получение 8 млн доз вакцины от COVID-19.

22 декабря Минздрав утвердил план вакцинации жителей Украины от COVID-19. Он предусматривает четыре этапа и охватывает период по март 2022 года. Подробнее – тут.

Согласно опросу, проведенному группой Рейтинг, 40% украинцев не готовы сделать прививку от COVID-19 даже бесплатно.

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Юрий Тарасовский

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