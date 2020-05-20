Кабмин выделил 70 млн на строительство биатлонного комплекса

Кабинет министров поддержал предоставление в 2020 году субвенции из госбюджета городскому бюджету г. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница (Ивано-Франковская обл.). Сумма субвенции составляет 70 млн грн.

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"Биатлонисты всегда приносят награды Украине на международных соревнованиях. Поэтому такое спортивное сооружение европейского уровня крайне важно для нашей страны", - отметил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

По его словам, после достройки второй очереди комплекса, уже можно будет проводить там украинские соревнования и сборы, а не ехать за границу.

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, которые предусматривают расходы на развитие спорта 2,6 млрд грн.