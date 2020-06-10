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Кабмин выделил почти 3 млрд грн на помощь по безработице

Кабмин выделил почти 3 млрд грн на помощь по безработице
10.06.2020, 16:29

Правительство выделило дополнительные миллиарды для Фонда соцстрахования

Кабинет министров предоставил Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2 млрд 972 ​​млн грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По решению правительства от 27 апреля была оказана финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы в объеме 1 млрд 277 млн ​​грн для выплаты пособия по безработице. На сегодня получено финансовую помощь в сумме 1 млрд 198 млн грн, что составляет 94% предусмотренных объемов. Это позволило своевременно выплачивать пособие по безработице за апрель-май, отметили в Минэкономики.

По данным министерства, на момент выделения финансовой помощи численность получателей пособия по безработице превышала прошлогодние показатели на 43%. На сегодня уже на 78% больше людей получают пособие по безработице по сравнению с прошлым годом.

  • По состоянию на 10 июня уже принято 11 747 положительных решений о предоставлении помощи по частичной безработице для выплаты 117 474 работникам. Статистика получателей только за прошлую неделю выросла почти на 15 000 человек. Предприниматели подали 15 586 пакетов документов для получения помощи.

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Юрий Тарасовский
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пособие по безработице Фонд соцстахования безработица
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