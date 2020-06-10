Кабмин выделил почти 3 млрд грн на помощь по безработице

Кабинет министров предоставил Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2 млрд 972 млн грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
По решению правительства от 27 апреля была оказана финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы в объеме 1 млрд 277 млн грн для выплаты пособия по безработице. На сегодня получено финансовую помощь в сумме 1 млрд 198 млн грн, что составляет 94% предусмотренных объемов. Это позволило своевременно выплачивать пособие по безработице за апрель-май, отметили в Минэкономики.
По данным министерства, на момент выделения финансовой помощи численность получателей пособия по безработице превышала прошлогодние показатели на 43%. На сегодня уже на 78% больше людей получают пособие по безработице по сравнению с прошлым годом.
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