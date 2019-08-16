Кабмин задерживает городам 10 млрд субвенции из-за Богдана - ЭП

Кабинет министров (КМУ) задерживает городам выплату 7,6 млрд грн из фонда регионального развития и 2,5 млрд грн субвенции на социально-экономическое развитие, пишет ЭП.

Правительство утвердило распределение местным бюджетам 2,5 млрд грн на социально-экономическое развитие 10 июля. Их поступления местные власти ожидали к концу прошлого месяца.

"Вероятно, эти задержки - результат политических игр. Как по мне, на фоне разговоров о возможных досрочных выборах на местном уровне власть переживает, что мэры могут пропиариться за счет этих средств", - сказал изданию мэр Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко.

Тем не менее, по его словам, этот ресурс необходим для того, чтобы территории поддержали свое развитие и рассчитались с подрядчиками.

Мэр Тячева Закарпатской области Иван Ковач рассказал, что в этом году город еще не получал деньги из госфонда регионального развития (ГФРР).

По данным Госказначейской службы, в первом полугодии 2019-го в рамках ГФРР было выделено только 227 млн ​​грн из запланированных 6,7 млрд грн.

Руководитель Львовской областной администрации (ОГА) Александр Ганущин опубликовал в Facebook копию письма за подписью руководителя Офиса президента Андрея Богдана, в котором он просит приостановить расходы по распределению части субвенции на социально-экономическое развитие и ГФРР до формирования нового состава правительства.

Ганущин сказал изданию, что получил письмо по своим каналам и уточнил в секретариате КМУ, соответствует ли оно действительности. "Мне сказали, что соответствует. Я это объясняю желанием со стороны новой команды придержать все финансирование, а потом прийти и разделить заново", - отметил глава Львовской ОГА.