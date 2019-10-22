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Минфин запустил E-контракт. Что он дает

Минфин запустил E-контракт. Что он дает
22.10.2019, 13:16

В министерстве считают, что новый проект сократит время на документооборот, снизит его бумажную часть и предотвратит ошибки

Сегодня, 22 октября, стартовал новый продукт E-контракт, который интегрирует и автоматизирует процессы Госказначейства, Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли.

Как сообщает пресс-служба Минфина, E-контракт - это новый проекта в сфере публичных финансов. Он позволит совместить информацию из баз данных Госказначейства, Минфинана (E-data - Spending - расходы бюджетных средств), Минэкономразвития (Prozorro), а также упростит предоставление отчетности через автоматизацию части процессов.

В Минфине отмечают, что E-контракт также сократит время на документооборот, значительно снизит его бумажную часть и предотвратит возникновение ошибок, вызванных "человеческим фактором".

В Минфине напоминают, что уже действую:

Единый веб-портал использования публичных средств, который обеспечивает доступ к информации об использовании публичных средств распорядителями и получателями средств государственного и местных бюджетов, субъектами хозяйствования государственной и коммунальной собственности, фондами общеобязательного государственного социального страхования. На портале можно найти транзакции государства, информацию о состоянии выполнения договоров и финансовые отчеты. Все в формате open data.

Бюджет для граждан (Open Budget) - отрытый модуль Информационно-аналитической системы "Прозрачный бюджет". В доступной форме информирует об целях, задачах и приоритетных направлениях бюджетной политики, об обосновании бюджетных расходов и объемов доходов, о плановых и достигнутых результаты использования бюджетных денег, обеспечивает прозрачность бюджетов государственного и местного уровней.

BOOST - это инструмент анализа бюджетных показателей, разработанный на основе методологии Всемирного банка с целью содействия эффективному использованию бюджетных средств, улучшению процессов принятия решений, прозрачности и подотчетности. Инструмент BOOST позволяет мониторить финансы, в том числе для дальнейших рекомендаций органам управления по их использованию.

Портал реестра проектов МФО (IFIs projects) - официальный госпортал с реестром проектов социального и экономического развития Украины, которые финансируются международными финансовыми организациями. На портале доступна информация о проектах, которые были на протяжении всех лет сотрудничества Украины с МФО.

  • В начале октября министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал до конца года перевод документообмена между Верховной Радой и Кабмином.
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Минфин электронный документ Э-контракт
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