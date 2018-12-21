Как будут начислять субсидии безработным

Министр социальной политики Андрей Рева сегодня, 21 декабря, в парламенте объяснил разницу начисления субсидий для безработных украинцев в городах и селах.

"В отношении безработных – четко прописана в положении разница между жителями города и села. Учитывая то, что в селе остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия в свете решения комиссии", - сказал Рева.

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"Что касается городским жителей – я готов лично помочь им, если они готовы работать. Проблемы безработицы в крупных городах на сегодняшний день нет. Поэтому тех, кто не работает – нужно спросить, почему, - подчеркнул министр.

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"Если человек получает полставки, он имеет право получать субсидию, ему не отказывают. Но когда он имеет полставки, ему дотягивают доходы до минимальной заработной платы. Очень часто граждане просят снизить официальную зарплату, чтобы получить субсидию", - добавил Рева.

Напомним, с 1 января 2019 года правительство планирует приступить к монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ.