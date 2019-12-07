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Как будут работать банки в период праздников: календарь

Как будут работать банки в период праздников: календарь
07.12.2019, 11:28

Определен регламент работы СЭП НБУ и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банки не будут работать 25, 29-31 декабря 2019 года, а также с 4 по 7 января 20120 года.

26 и 27 декабря 2019 года система электронных платежей будет работать в режиме продленного банковского дня – на 2 часа дольше обычного.

28 декабря до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.

Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП 28 декабря закончится в 15:00.

2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться. День работы СЭП с понедельника, 6 января 2020 года, переносится на субботу, 11 января.

3 и 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019 года.

В НБУ напомнили, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

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