Как догнать соседей. Фиала предложил рецепт для роста экономики

Чтобы обеспечить рост экономики Украины до 5%, необходимо увеличить приток инвестиций на 25%. Об этом на встрече бизнеса Next 5 Years challenge, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщил гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Украина отстает от соседей по росту экономики. И если мы увеличили инвестиции на 25%, мы сможем их догнать", - сказал Фиала.

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Напомним, ранее ЕБА обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от избранного президента Украины.

По данным НБУ, в 2018 году чистый приток прямых инвестиций в Украину составил $2,4 млрд, что на 7,7% или $200 млн меньше по сравнению с 2017 годом.