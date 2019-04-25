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Рада приняла закон о государственном языке
25.04.2019, 10:48

Как догнать соседей. Фиала предложил рецепт для роста экономики

Как догнать соседей. Фиала предложил рецепт для роста экономики

Гендиректор Dragon Capital заявляет, что Украине нужны инвестиции

Чтобы обеспечить рост экономики Украины до 5%, необходимо увеличить приток инвестиций на 25%. Об этом на встрече бизнеса Next 5 Years challenge, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщил гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

"Украина отстает от соседей по росту экономики. И если мы увеличили инвестиции на 25%, мы сможем их догнать", - сказал Фиала.

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Напомним, ранее ЕБА обнародовала семь первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от избранного президента Украины.

По данным НБУ, в 2018 году чистый приток прямых инвестиций в Украину составил $2,4 млрд, что на 7,7% или $200 млн меньше по сравнению с 2017 годом. 

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Теги: Томаш Фиала, инвестиции
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