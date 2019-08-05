Как евробляхи и ОВГЗ прикрыли "дыру" в госбюджете

Общий фонд государственного бюджета в январе-июле 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 1,1 млрд грн. Специальный фонд сведен с профицитом в 8,7 млрд грн прежде всего благодаря сверхплановым поступлениям от льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.

Дефицит общего фонда госбюджета был профинансирован за счет заимствований, тогда как поступления от приватизации составили всего 400 млн грн (что составляет 2,1% от годового плана). Поэтому было принято решение заменить поступления от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года, отмечается в сообщении.

Заимствования по общему фонду госбюджета за отчетный период составили около 311,5 млрд грн. При этом, платежи по погашению госдолга в этот период составляли 248,9 млрд грн.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 255,3 млрд грн: номинированные в гривне ОВГЗ на суму 164,1 млрд грн, номинированные в иностранной валюте в сумме $3,2 млрд и 0,2 млрд евро.

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"Значительное увеличение вложений инвесторов в ОВГЗ прежде всего связано с активным участием нерезидентов, которые увеличили свой портфель ОВГЗ за семь месяцев 2019 года в 13,6 раз с 6,3 млрд грн до 86,4 млрд. Этому способствовали макроэкономическая стабильность, взвешенная фискальная и монетарная политики и присоединение Украины к сети международного центрального депозитария ценных бумаг Сlearstream", - отметили в Минфине.

В июле Украина не привлекала средства на внешнем рынке, поэтому цифры по внешним заимствованиям остались неизменными.

За отчетный период из внешних источников на 1 июля привлечено 56,1 млрд грн: получено второй транш кредита под гарантию Всемирного банка в сумме 529 млн евро, доразмещено ОВГЗ 2018 года на сумму $350 млн и осуществлен первый за последние 15 лет выпуск еврооблигаций в евро на сумму 1 млрд евро со сроком погашения 7 лет и ставкой 6,75% годовых.