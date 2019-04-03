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03.04.2019, 17:50

Как и за счет чего выросли доходы украинцев в 2018 году

Как и за счет чего выросли доходы украинцев в 2018 году

По данным Госстата, совокупные доходы населения Украины составили 3,2 трлн грн

Доходы украинцев по итогам 2018 года выросли на 21,4% по сравнению с 2017 годом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

В течение прошлого года совокупные доходы населения составили 3,2 трлн грн, что на 21,4% больше, чем в 2017 году.

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В частности, заработная плата составила 1,5 трлн грн - на 26,2% больше, чем за 2017 год.

Прибыль смешанных доходов достигла 565,2 млрд грн - на 18,3% больше показателя предыдущего года.

Доходы от собственности выросли на 5% - до 82,6 млрд грн.

Более 1 трлн грн было получено социальной помощи и других текущих трансфертов, что на 18% больше, чем в 2017 году.

При этом, в прошлом году на приобретение товаров и услуг граждане Украины потратили 2,87 трлн грн, что на 21,6% больше, чем в 2017 году. На 26,1% больше украинцы потратили на уплату текущих налогов и трансфертов - 302,4 млрд грн.

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Теги: доходы, зарплата
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