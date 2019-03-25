Как не потерять миллионы. 10 признаков фиктивного инвестпроекта

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) составили список из 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций. Наличие нескольких из них уже должно быть причиной более тщательного анализа рекламных обещаний и более осторожного подхода к инвестированию своих денег, предупреждают в ведомстве.

"Украинцы уже потеряли сотни миллионов гривень на квазифинансовых проектах, основанных мошенниками в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников", - отмечают в НКЦБФР.

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Чтобы предотвратить мошенничество Комиссия составила список из 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций.

Список составлен на основе анализа существующих и уже прекращенных сомнительных проектов.

Признаки потенциально мошеннических проектов:

1. Большой процент гарантированной доходности

Основным признаком скам-проектов в НКЦБФР считают предложение сверхприбылей, которые часто в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, в то время как алгоритм использования денег и логика заработка описаны расплывчато.

2. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий

Как правило, проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, связанной с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где она привлекает деньги. Иногда инвестору предъявляют "лицензии" иностранных сомнительных организаций, или экзотических стран.

3. Агрессивный маркетинг

Большинству скам-проектов необходима агрессивная рекламная поддержка. Как правило, рекламные кампании реализуются в Интернете. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциях, а не рациональных доводах. Инвестор должен критично относиться к большому количеству положительных отзывов на сайте компании, рекомендациям известных блогеров и медиа-персон или даже сети родственных "партнерских" сайтов в других юрисдикциях.

4. Отсутствие физического офиса

Наличие исключительно онлайн коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, которые несут ответственность за управление средствами инвесторов. Заключение сделок без физического присутствия, личного или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэк-офиса: юротдела, бухгалтерии, смежных служб.

5. Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций

Отсутствие юридической регистрации лица или проекта в стране привлечения инвестиций. Контактные юрлица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с офшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

6. Отсутствует аккредитация инвестора

Как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им ссуды на кабальных условиях.

7. Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров

Закрытость информации о фактических руководителях проекта, об ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, которые фигурируют в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории таких лиц. Наличие фактов или реализованных проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ-менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами.

8. Отсутствие подписанных документов

По украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами сделки документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи.

9. Навязчивое предложение привлекать друзей

Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц, через, например, подключение средствами своего реферальной ключа.

10. Сокрытие права собственности

Отсутствие каких-либо документов, которые могут подтверждать право собственности лица на активы или их часть, в которые теоретически инвестирует скам-проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатам в управлении проектом активами инвестора.

НКЦБФР призывает инвесторов уже при наличии хотя бы нескольких таких признаков быть особо внимательными и осторожными при инвестировании в такой проект. Комиссия рекомендует дополнительно проверять надежность проекта или отказаться от инвестиций.

Кроме того, в НКЦБФР напоминают, что инвестор может подать запросы финансовым регуляторам, которые в пределах своей ответственности предоставят соответствующее заключение или информацию.