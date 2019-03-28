НБУ оценил влияние выборов на банковскую систему

Национальный банк Украины не видит негативной реакции на предстоящие выборы в банковской системе. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос агентства УНИАН.

"Согласно данным оперативной статистики, Национальный банк не зафиксировал оттока вкладов в банковской системе в марте. Общий объем депозитного портфеля платежеспособных банков не снизился ни с начала 2019 года, ни с начала марта в частности", - говорится в комментарии НБУ.

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По информации регулятора, депозитный портфель физических лиц продолжает демонстрировать высокие темпы роста за счет вложений граждан в национальной валюте. Также стабильно высокой остается ликвидность банковской системы. Объем средств банков на корреспондентских счетах и их вложений в депозитные сертификаты НБУ на 27 марта превышает 100 млрд грн, отметил регулятор.

В марте НБУ зафиксировал "увеличение спроса населения на валюту". Но общая ситуация на валютном рынке остается благоприятной. "Объемы продажи валюты населением с начала года превышают объемы покупки. В то же время, чистая покупка валюты Нацбанком с начала года по состоянию на 27 марта составляет $625 млн", - добавил регулятор.

Ключевых факторов благоприятной ситуации на валютном несколько, уточнили в НБУ. В частности это положительная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов за границу, а также приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги.

В этом году в Украине пройдут выборы президента (первый тур запланирован на 31 марта) и парламентские выборы (назначены на 27 октября).