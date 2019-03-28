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28.03.2019, 10:25

НБУ оценил влияние выборов на банковскую систему

НБУ оценил влияние выборов на банковскую систему

Нацбанк заявляет, что общая ситуация на валютном рынке остается благоприятной

Национальный банк Украины не видит негативной реакции на предстоящие выборы в банковской системе. Об этом говорится в ответе НБУ на запрос агентства УНИАН.

"Согласно данным оперативной статистики, Национальный банк не зафиксировал оттока вкладов в банковской системе в марте. Общий объем депозитного портфеля платежеспособных банков не снизился ни с начала 2019 года, ни с начала марта в частности", - говорится в комментарии НБУ.

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По информации регулятора, депозитный портфель физических лиц продолжает демонстрировать высокие темпы роста за счет вложений граждан в национальной валюте. Также стабильно высокой остается ликвидность банковской системы. Объем средств банков на корреспондентских счетах и их вложений в депозитные сертификаты НБУ на 27 марта превышает 100 млрд грн, отметил регулятор.

В марте НБУ зафиксировал "увеличение спроса населения на валюту". Но общая ситуация на валютном рынке остается благоприятной. "Объемы продажи валюты населением с начала года превышают объемы покупки. В то же время, чистая покупка валюты Нацбанком с начала года по состоянию на 27 марта составляет $625 млн", - добавил регулятор.

Ключевых факторов благоприятной ситуации на валютном несколько, уточнили в НБУ. В частности это положительная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, слабый рост импорта товаров и низкие объемы репатриации дивидендов за границу, а также приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги.

В этом году в Украине пройдут выборы президента (первый тур запланирован на 31 марта) и парламентские выборы (назначены на 27 октября).

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Теги: выборы, НБУ, банковская система
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