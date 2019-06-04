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04.06.2019, 17:59

Как школы тратили деньги. Минфин запустил интерактивный дешборд

Как школы тратили деньги. Минфин запустил интерактивный дешборд

Минфин проанализировал, как украинские школы тратили бюджетные деньги в 2018 году

Министерство финансов запустило интерактивный аналитический инструмент - дешборд - об эффективности расходов государственного бюджета на среднее образование в Украине.

Как сообщает пресс-служба ведомства, данные за 2018 год были предоставлены областными госадминистрациями.

Дешборд позволяет увидеть бюджетные расходы на школы в целом по стране, по отдельным областям и даже школам. Он учитывает данные о 14 800 школах, общие расходы которых в прошлом году составили 82,8 млрд грн. Средние расходы по стране на подготовку одного ученика составили 21 300 грн в год.

Однако разрыв в суммах в разных районах и городах часто слишком большой, что свидетельствует о различной эффективности использования бюджетных средств на нужды школ, считают в ведомстве.

"Предварительный анализ показывает, что в очень многих случаях бюджетные расходы на общее среднее образование малоэффективны. Остатки неиспользованной образовательной субвенции на счетах местных бюджетов по состоянию на конец 2018 составляли 4 млрд грн", - сказано в сообщении.

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Теги: Минфин, образование, интерактивная карта
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