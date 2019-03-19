Какие банкноты чаще всего подделывают. Инфографика НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам мониторинга состояния изъятия из обращения поддельных денежных знаков в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Система защиты национальной валюты находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира. По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем даже снижение количества и суммы подделки банкнот гривны на 30% и 41% соответственно", - подчеркнул директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

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По данным НБУ, на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 штук подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок).

Например, в странах ЕС в 2018 году этот показатель составлял примерно 27 шт. поддельных банкнот евро (в 2017 году - 33 шт.).

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В Нацбанке отмечают, что по итогам 2018 уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами: 500 и 20 грн - вдвое; 50 грн - на 25%. В то же время возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами: 200 грн - на 17%; 100 грн - на 13%.

99% изъятых из обращения поддельных гривень приходились на банкноты четырех номиналов: 500 грн (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы); 100 грн (27% и 9%); 50 грн (15% и 3%); 200 грн (11% и 8%). Другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 грн составляли лишь 1%.

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В НБ говорят, что 99% поддельных гривень изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. И только 1% изготовлен ​​полиграфическим способом. Чаще всего обнаружены поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и АЗС.

Среди фальшивых иностранных купюр преобладали доллары США (78% от общего количества всех изъятых подделок); евро (17%); российские рубли (4%); швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%).

Чаще всего злоумышленники подделывали: $100 (97% от общего количества изъятых поддельных долларов), 50 и 200 евро (45% и 36%), 5000 российских рублей (78%).