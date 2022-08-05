Канада дает Украине $6 млн на укрепление ядерной безопасности

Украина получит $6 млн долларов от Канады на проекты, предполагающие укрепление ядерной безопасности, сообщает Постоянное представительство Канады в ООН в Twitter.

В заявлении отмечается, что Канада продолжает осуждать неоправданное вторжение России в Украину, включая российскую агрессию на ядерных объектах или вблизи них.

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"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила $1 млн МАГАТЭ для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах, $5 млн — Госдепу США для помощи Украине выявить и реагировать на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение оккупации Запорожской АЭС ставит под угрозу население всего мира.

"Продолжающаяся дестабилизация со стороны российских войск не только увеличивает риск аварии или непреднамеренного повреждения, но и увеличивает возможность перенаправления ядерного материала", — подчеркнули в представительстве.

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Наталия Софиенко

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