Канада дает Украине $6 млн на укрепление ядерной безопасности
Украина получит $6 млн долларов от Канады на проекты, предполагающие укрепление ядерной безопасности, сообщает Постоянное представительство Канады в ООН в Twitter.
В заявлении отмечается, что Канада продолжает осуждать неоправданное вторжение России в Украину, включая российскую агрессию на ядерных объектах или вблизи них.
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"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила $1 млн МАГАТЭ для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах, $5 млн — Госдепу США для помощи Украине выявить и реагировать на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что продолжение оккупации Запорожской АЭС ставит под угрозу население всего мира.
"Продолжающаяся дестабилизация со стороны российских войск не только увеличивает риск аварии или непреднамеренного повреждения, но и увеличивает возможность перенаправления ядерного материала", — подчеркнули в представительстве.
- Ранее Институт изучения войны писал, что Путин может угрожать использованием ядерного оружия, чтобы удержать контрнаступление Вооруженных Сил Украины для освобождения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
- 4 марта российские оккупанты захватили ЗАЭС. 21 июля Энергоатом сообщил, что окупанты завели тяжелую технику в машинный зал энергоблока Запорожской АЭС.
- В МАГАТЭ обеспокоены ситуацией на Запорожской АЭС, оказавшейся под контролем российских оккупантов.
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