Канада выделила для Украины $10 млн на генераторы
26.11.2022, 09:55
канада-украина
Канада выделила для Украины $10 млн, деньги пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр международного развития Канады Харджит Саджан в Twitter.
"В то время как Путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 миллионов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине", — написал он.
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- 23 ноября Евросоюз объявил о "массовых поставках" генераторов в Украину.
- 25 ноября Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов. На подходе еще 400 человек.
- Украина за три недели ноября импортировала 136 000 генераторов.
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