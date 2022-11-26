Канада выделила для Украины $10 млн на генераторы

Канада выделила для Украины $10 млн, деньги пойдут на закупку генераторов для критической инфраструктуры. Об этом сообщил министр международного развития Канады Харджит Саджан в Twitter.

"В то время как Путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется. Мы выделили 10 миллионов долларов Международной организации по миграции для закупки и распространения генераторов для критической инфраструктуры в Украине", — написал он.

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Наталія Софієнко

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