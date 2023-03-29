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Канада заложила в новый бюджет $1,8 млрд для Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 09:29
Канада заложила в новый бюджет $1,8 млрд для Украины - Фото
Фото: depositphotos.com

Канада закладывает в государственный бюджет на 2023 финансовый год $1,8 млрд (2,4 млрд канадских долларов) финансовой и военной помощи для Украины. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

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"Финансовая поддержка со стороны Канады помогла правительству Украины продолжать работу на фоне незаконного вторжения России, в том числе путем выплаты пенсий и предоставления основных государственных услуг украинцам, закупки топлива на зиму и восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Бюджет на 2023 год предусматривает выделение Украине дополнительного займа на 2023 год в размере 2,4 млрд долларов, которые будут предоставлены через администрируемый счет МВФ для Украины", – заявили в Канаде.

Дополнительно в бюджете на 2023 год предлагается выделить $147 млн (200 млн канадских долларов) в виде военной помощи, включая ранее анонсированные восемь танков Leopard 2.

Еще $62 млн (84,8 млн канадских долларов) предусматриваются для предоставления целевой помощи гуманитарного характера, в том числе посредством психологической поддержки, разминирования, сельскохозяйственных программ и т.д.

Премьер-министр Денис Шмыгаль от имени Украины поблагодарил Канаду за помощь.

"Благодарны за дополнительную поддержку в размере 2,4 млрд канадских долларов, объявленную Джастином Трюдо и Христей Фриланд. Финансовый вклад Канады поможет нам поддерживать экономическую стабильность и помогать украинцам, пострадавшим от развязанной Россией войны", – прокомментировал он заявление канадского правительства.

Андрій Водяний
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канада финансовая помощь Денис Шмыгаль
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