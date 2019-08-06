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Кандидат на пост премьера рассказал, как бороться с контрабандой

Кандидат на пост премьера рассказал, как бороться с контрабандой
06.08.2019, 12:15

Главный шаг - полная смена кадрового состава, считает замглавы ОПУ Алексей Гончарук

Полная перезагрузка кадрового состава таможни может стать системным решением для остановки контрабанды, считает замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Гончарук. Об этом он рассказал Экономической правде.

"Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов - пять, семь или десять - покажет время", - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас контрабанда приостановилась из-за сигнала Офиса президента о старте борьбы с ней.

Гончарук считает, что первым и главным шагом в этой борьбе должна стать смена кадров.

"Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают", - сказал он.

"В данном случае кадры решают очень много", - добавил чиновник.

Вторым шагом Гончарук называет налаживание обмена информацией с таможнями других стран, третьим - ликвидацию политической коррупции.

По мнению замглавы ОПУ, контрабанда в стране существует, потому что "все это время с нее кормились политики". Он считает, что сейчас это гарантированно прекратится, потому что у команды президента Владимира Зеленского такой мотивации нет.

"Нужно наладить много технических вопросов, создать IT-инфраструктуру, построить процессы риск-менеджмента, но если мы наладим обмен информацией с нашими торговыми соседями и исчезнет элитарная коррупция, то ситуация с контрабандой серьезно изменится", - сказал он.

Также Гончарук высказался за максимальное упрощение процессов таможенного оформления и  перевод их в софт.

Замглавы ОПУ считает, что на данном этапе усиление ответственности за контрабанду само по себе не сработает.

"С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность", - пояснил Гончарук.

По данным СМИ, Алексей Гончарук - один из кандидатов на должность премьер-министра.

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