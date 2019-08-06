Кандидат на пост премьера рассказал, как бороться с контрабандой

Полная перезагрузка кадрового состава таможни может стать системным решением для остановки контрабанды, считает замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Гончарук. Об этом он рассказал Экономической правде.

"Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов - пять, семь или десять - покажет время", - сказал Гончарук.

По его словам, сейчас контрабанда приостановилась из-за сигнала Офиса президента о старте борьбы с ней.

Гончарук считает, что первым и главным шагом в этой борьбе должна стать смена кадров.

"Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают", - сказал он.

"В данном случае кадры решают очень много", - добавил чиновник.

Вторым шагом Гончарук называет налаживание обмена информацией с таможнями других стран, третьим - ликвидацию политической коррупции.

По мнению замглавы ОПУ, контрабанда в стране существует, потому что "все это время с нее кормились политики". Он считает, что сейчас это гарантированно прекратится, потому что у команды президента Владимира Зеленского такой мотивации нет.

"Нужно наладить много технических вопросов, создать IT-инфраструктуру, построить процессы риск-менеджмента, но если мы наладим обмен информацией с нашими торговыми соседями и исчезнет элитарная коррупция, то ситуация с контрабандой серьезно изменится", - сказал он.

Также Гончарук высказался за максимальное упрощение процессов таможенного оформления и перевод их в софт.

Замглавы ОПУ считает, что на данном этапе усиление ответственности за контрабанду само по себе не сработает.

"С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность", - пояснил Гончарук.

По данным СМИ, Алексей Гончарук - один из кандидатов на должность премьер-министра.