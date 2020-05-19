Карантин и дешевая нефть: ВВП России упал на 28% в апреле

Номинальный валовый внутренний продукт (ВВП) России (рассчитывается в текущих ценах) в апреле оказался ниже на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Он составил 6,3 трлн рублей. Об этом пишет агентство РБК со ссылкой на официальные данные Министерства финансов РФ.

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Это первая официальная оценка экономической динамики в апреле, после того как в стране на фоне пандемии коронавируса объявили нерабочие дни.

Номинальный ВВП в апреле оказался примерно на треть меньше, чем в марте.

Реальный ВВП мог снизится примерно на 20%, считает управляющий директор УК “Агидель” Виктор Тунев.

На экономический провал повлиял не только карантин, но и резко подешевевшая нефть, отмечает издание. Средняя цена российской Urals в апреле составила лишь $18,2 за баррель против $71,5 годом ранее. При этом точно отделить влияние двух этих факторов на российский ВВП на данный момент не возможно.

По оценке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад карантинов и вынужденной остановки секторов в падение ВВП России в 2020 году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи, - примерно в соотношении три к двум. По оценкам Тунева, на низкие цены на нефть приходится приблизительно 10 п.п. в апрельском падении ВВП РФ, то есть около трети.

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