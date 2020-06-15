Карантин и рынок труда. Кому работодатели готовы платить больше

Специалисты компании Robota.ua изучили, какие вакансии стали самыми востребованными в период карантина и сколько готовы платить работодатели в условиях кризиса представителям той или иной профессии. В частности, под прицел аналитиков попали сферы медицины, отельно-ресторанного бизнеса, торговли и индустрии красоты.

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Медицина и фармацевтика

Количество вакансий в этой сфере уменьшилось вдвое, отмечают специалисты: в феврале предложений было порядка 600-700, в апреле эта цифра снизилась до 300. Аналогично дела обстоят и с активностью кандидатов, ищущих работу.

Самыми востребованными вакансиями для медработников в апреле были: медицинский представитель, менеджер по работе с ключевыми клиентами, а также провизор/фармацевт (по количеству вакансий) и администратор клиники (по количеству резюме).

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями (исходя из предложений рынка) в этом же направлении стали:

- стоматолог-эндодонтист (70 000 грн);

- продакт-менеджер в фармацевтике (42 500 грн);

- стоматолог-ортодонт (40 000 грн).

Отельно-ресторанный бизнес или HoReCa (акроним от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, Cafe/Catering)

Апрельский топ профессий с наивысшим уровнем дохода в сфере общепита и гостиниц (по версии работодателей) выглядит так:

- помощник бармена (35 000 грн);

- управляющий отелем (30 000 грн);

- помощник официанта (26 000 грн).

По данным Opendatabot, на сегодняшний день в стране открылось 83% ресторанов из тех, что работали в период до карантина.

Индустрия красоты, спорта и здоровья

Для анализа были использованы данные Запорожского региона. В марте количество вакансий в этой сфере составляло не больше 2-3, в апреле предложений стало меньше (1-4 ), а в мае снова больше (5-9). Аналогичная динамика с постепенным увеличением активности наблюдалась и среди соискателей, отмечают специалисты Rоbota.ua.

Наиболее популярными были вакансии: продавца-консультанта по косметике или парфюмерии, парикмахера и мастера педикюра/маникюра.

Эти же профессии оказались самыми привлекательными и в плане зарплат:

- менеджеру по продаже косметики готовы предложить 14 000 грн;

- мастеру маникюра/педикюра - 6500 грн;

- парикмахеру - 6000 грн.

Торговля (работа с кассой)

Аналитики сравнили данные по Киеву и Житомиру за март текущего года.

В Житомире работодатели предлагали кассирам заработную плату от 8000 грн, в то время как сами сотрудники искали вакансии по работе с кассовыми аппаратами с доходом 9000-14 000 грн.

В столице же большинство работодателей торговой сферы в период начала карантина готовы были платить кассирам 10 000 - 12 000 грн, в то время как зарплатные ожидания сотрудников составляли 9000 - 15 000 грн.

Общие данные по Украине от Opendatabot

В первые дни карантина уровень ожидаемой заработной платы в целом по стране поднялся с 13 000 грн до 15 000 грн, но затем опустился - сейчас соискатели претендуют в среднем на 12 000 грн. Предложения по зарплате от работодателей также чуть снизились и теперь в среднем составляют около 12 000 грн.

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30 апреля LIGA.net при участии экспертов Robota.ua, Work.ua и Службы занятости составила список самых нужных вакансий в кризис.

Согласно майскому исследованию VoxUkraine, рынок труда остался в глубоком карантине: на каждую вакансию приходится 3,5 резюме.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"