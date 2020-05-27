Карантин: почти 65% компаний потеряли до 50% доходов - опрос ЕБА

За два месяца карантина 18% компаний потеряли 50-75% своих доходов, еще 64% заявили о потере доходов на уровне до 50%, только 11% компаний сообщили, что изменений не произошло, а 3% - даже увеличили доход. Таковы результаты опроса 105 участников Европейской Бизнес Ассоциации с 12 по 21 мая 2020 года.

Опрошенные представители компаний рассказали, как быстро они смогут восстановить свою бизнес-активность и сколько времени понадобится на достижение докарантинного уровня развития бизнеса.

Большинство готово восстановить офлайн-работу или вернуться в офисы: 35% это сделают в мае, а 34% - в июне. 16% опрошенных заявили, что либо возобновили работу или не прекращали ее во время карантина. Еще 15% не определились с окончательной датой возвращения в офис или вообще не планируют этого делать.

55% опрошенных планируют внедрить гибкий или посменный график работы и порекомендуют сотрудникам продолжать работу из дома.

62% директоров рассматривают возможность полностью или частично поменять режим работы на удаленный. Готовы разрешить работать удаленно до 50% персонала.

Заработная плата в неизменном виде осталась у 62% компаний, сократили зарплату 23%, однако 7% даже увеличили оплату труда некоторым категориям работников. В неоплачиваемый отпуск сотрудников отправили 3% опрошенных компаний.

11% опрошенных директоров сообщили, что сокращали свой штат. 82% бизнесов сохранили персонал в полном составе, а 8% ищут новых сотрудников.

59% бизнесменов планируют выйти на докарантинний уровень развития в течение года. 17% и 7% считают, что им нужно для этого два года и больше соответственно. Лишь 4% не потеряли темпы развития во время карантина.

18% представителей малого бизнеса могут закрыть бизнес, 78% говорят о возможной потере до 75% доходов, только 4% прогнозируют рост прибыли. Об этом свидетельствовали данные экспресс-опроса ЕБА в начале апреля.

Торгово-развлекательные центры Киева откроют 30 мая. С этого же дня смогут возобновить работу гостиницы, кроме хостелов. Рестораны в отелях будут пока работать на обслуживание в номерах или за пределами ресторана. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 27 мая.

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"