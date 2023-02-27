Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России
Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации своего торгового представительства в России. Документ вступил в силу с момента публикации, говорится в решении правительства.
О готовящимся закрытии представительства Казахстан предупреждал еще 1 февраля. В правительстве объясняли это решение тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи.
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В правительстве подчернили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане.
Казахстан и РФ подписали соглашение об учреждении торговых представительств в 1992 году. Казахстан ратифицировал документ в 2012 году.
В Москве представительство Казахстана было открыто в 2009 году.
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