UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 12:52
Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации своего торгового представительства в России. Документ вступил в силу с момента публикации, говорится в решении правительства.   

О готовящимся закрытии представительства Казахстан предупреждал еще 1 февраля. В правительстве объясняли это решение тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В правительстве подчернили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане. 

Казахстан и РФ подписали соглашение об учреждении торговых представительств в 1992 году. Казахстан ратифицировал документ в 2012 году.  

В Москве представительство Казахстана было открыто в 2009 году. 

Торговое представительство (сокращенно торгпредство) — представительный орган государства за рубежом, обеспечивающий государственные интересы во внешнеэкономической деятельности в стране пребывания. Торговые представительства создаются на основе межгосударственных соглашений и являются частью полномочного представительства страны: посольства или миссии.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
казахстан ликвидация торговое представительство
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 