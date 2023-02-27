Казахстан ликвидировал свое торговое представительство в России

Правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации своего торгового представительства в России. Документ вступил в силу с момента публикации, говорится в решении правительства.

О готовящимся закрытии представительства Казахстан предупреждал еще 1 февраля. В правительстве объясняли это решение тем, что представительство уже выполнило все поставленные задачи.

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В правительстве подчернили, что это решение не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане.

Казахстан и РФ подписали соглашение об учреждении торговых представительств в 1992 году. Казахстан ратифицировал документ в 2012 году.

В Москве представительство Казахстана было открыто в 2009 году.

Торговое представительство (сокращенно торгпредство) — представительный орган государства за рубежом, обеспечивающий государственные интересы во внешнеэкономической деятельности в стране пребывания. Торговые представительства создаются на основе межгосударственных соглашений и являются частью полномочного представительства страны: посольства или миссии.

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Роман Бриль

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