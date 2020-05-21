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Киевская школа экономики посчитала, сколько теряет Украина от карантина (и без)

Киевская школа экономики посчитала, сколько теряет Украина от карантина (и без)
21.05.2020, 14:11

В KSE посчитали: то, что Украина потеряла из-за карантина, примерно равно тому, что потеряла бы без него

Введенный в Украине карантин в связи с COVID-19 стоит Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери составили бы $54 млрд. Такие результаты исследования презентовала Киевская школа экономики (КШЭ, KSE).

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Эти цифры отражают так называемый “черный” сценарий, который предполагает, что коронавирус не является сезонным.

Потери экономики при отсутствии карантина рассчитаны на основе стоимости одной жизни в Украине. По подсчетам КШЭ, это в среднем $450 000. Данные об ущербе для экономики получены на основе математических моделей и прогнозов правительства и Международного валютного фонда.

Как отметил президент Школы и экс-министр экономики Тимофей Милованов во время онлайн-презентации, если бы Украина не ввела карантин, то при “черном” сценарии до конца года от коронавируса в стране могли умереть 120 000 человек.

“Снятие карантина при “черном” сценарии стоило бы Украине $54 млрд или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно $53,5”, - сказал Милованов.

То есть, то, что Украина сохранила с помощью карантина примерно равно тому, что Украина из-за него, с экономической точки зрения, потеряла, но с этической стороны важно сохранить жизни, пояснил он.

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  • 20 мая Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19.
  • Этапы восстановления работы транспорта - здесь.
Марина Кучук
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Тимофей Милованов Киевская школа экономики KSE карантин коронавирус COVID-19
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