Китай мобилизует "национальную команду" для борьбы в торговой войне – Financial Times

В Китае государственные фонды и компании массово скупают акции, чтобы поддержать фондовый рынок

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Пекин запустил скоординированную государственную кампанию для поддержки котировок акций, всколыхнувшихся после введения пошлин Дональдом Трампом. Об этом пишет Financial Times.

Фонд суверенного благосостояния Central Huijin сделал редкое публичное заявление, объявив себя частью так называемой "национальной команды" — термин, который используют в отношении китайских учреждений, совместно работающих над стабилизацией фондового рынка. Central Huijin пообещал увеличить свою долю в компаниях.

Впоследствии об инвестициях в размере 100 млрд юаней ($13,6 млрд) заявил China Chengtong Holdings — руководитель госактивов. China Reform Holdings пообещала вложить 80 млрд юаней, а Национальный совет по вопросам социального страхования также сообщил об увеличении инвестиций.

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Кроме того, Национальная финансовая регуляторная администрация смягчила правила покупки акций для страховых компаний, большинство из которых являются государственными.

К концу вторника более ста крупнейших китайских компаний, среди которых государственные Sinopec, China Mobile и производитель алкоголя Moutai, объявили о выкупе собственных акций.

Фондовый индекс CSI 300, обрушившийся в понедельник на 7%, частично восстановил позиции на фоне волны заявлений, обязательств и рыночных операций.

"Первым настоящим полем боя в тарифной войне становятся финансовые рынки, особенно фондовый рынок", – отметил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лу, добавив, что ожидает активного вмешательства так называемых "стабилизационных фондов" при поддержке Народного банка Китая в ближайшие недели.

На фоне спада рынка недвижимости, где цены на новостройки снижаются уже второй год, фондовый рынок стал критическим индикатором доверия и ключевым инструментом стимулирования экономики.

В сентябре Народный банк Китая объявил о нескольких масштабных программах: по меньшей мере 300 млрд юаней на выкуп акций, а также своп-линии на 500 млрд юаней для поддержки финансовых учреждений. Хотя эти меры и привели к краткосрочному росту, новые тарифы США этот рост нивелировали.

Идея "национальной команды" приобрела популярность после биржевого кризиса 2015-2016 годов. С тех пор подход эволюционировал — теперь он сосредотачивается не только на поддержке отдельных компаний, но и на целых индексах, в частности через биржевые фонды (ETF).

В Goldman Sachs сообщили, что в течение понедельника и вторника инвестиции в ETF для китайских акций A-класса (торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне) составили 170 млрд юаней. По данным Wind, "национальная команда" приобрела A-акции на 740 млрд юаней в 2024 году.

В среду китайский рынок оставался стабильным – индекс CSI 300 подрос на 1%.