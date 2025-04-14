Китай перевел чиновников в режим "военного положения" из-за пошлин Трампа

Фото: EPA

Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военные рельсы" и приказал провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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В рамках "военного положения", подробности которого впервые сообщает Reuters, чиновникам в министерствах иностранных дел и торговли приказали отменить планы отпусков и держать мобильные телефоны включенными круглосуточно.

Департаменты, занимающиеся США, также были усилены, в том числе чиновниками, работавшими на американском направлении во время первого срока Трампа.

На протяжении нескольких месяцев китайские дипломаты пытались установить канал связи высокого уровня с администрацией Трампа, чтобы защитить то, что кабинет министров Китая в государственных медиа кампаниях описал как "выигрышные для всех" торговые отношения. Однако эти попытки оказались безуспешными.

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Теперь в Китае возобладала риторика симметричного ответа, причем МИД страны пытается координировать его с другими пострадавшими от пошлин странами, в частности Японией и Южной Кореей, а также ЕС. Впрочем, у них нашлись встречные вопросы к Китаю из-за нечестной конкуренции и господдержки экспорта.

Решение об ответных пошлинах Си Цзиньпин принимал в пандемическом режиме – то есть без привычных консультаций, говорят источники агентства.

Ведущую роль в быстрой подготовке ответа Китая на пошлины США играет пропаганда. Представители министерств и ведомств постят в соцсетях клипы со словами Мао Цзэдуна "не имеет значения, как долго продлится эта война, мы никогда не сдадимся". Основатель коммунистической партии Китая сказал их в адрес США в 1953 году, во время прямого противостояния войск двух стран в Корейской войны.