Китай перевел чиновников в режим "военного положения" из-за пошлин Трампа
Китай перевел гражданских чиновников в Пекине на "военные рельсы" и приказал провести дипломатическую кампанию, чтобы побудить другие страны выступить против пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.
В рамках "военного положения", подробности которого впервые сообщает Reuters, чиновникам в министерствах иностранных дел и торговли приказали отменить планы отпусков и держать мобильные телефоны включенными круглосуточно.
Департаменты, занимающиеся США, также были усилены, в том числе чиновниками, работавшими на американском направлении во время первого срока Трампа.
На протяжении нескольких месяцев китайские дипломаты пытались установить канал связи высокого уровня с администрацией Трампа, чтобы защитить то, что кабинет министров Китая в государственных медиа кампаниях описал как "выигрышные для всех" торговые отношения. Однако эти попытки оказались безуспешными.
Теперь в Китае возобладала риторика симметричного ответа, причем МИД страны пытается координировать его с другими пострадавшими от пошлин странами, в частности Японией и Южной Кореей, а также ЕС. Впрочем, у них нашлись встречные вопросы к Китаю из-за нечестной конкуренции и господдержки экспорта.
Решение об ответных пошлинах Си Цзиньпин принимал в пандемическом режиме – то есть без привычных консультаций, говорят источники агентства.
Ведущую роль в быстрой подготовке ответа Китая на пошлины США играет пропаганда. Представители министерств и ведомств постят в соцсетях клипы со словами Мао Цзэдуна "не имеет значения, как долго продлится эта война, мы никогда не сдадимся". Основатель коммунистической партии Китая сказал их в адрес США в 1953 году, во время прямого противостояния войск двух стран в Корейской войны.
- Трамп с начала 2025 года в несколько этапов ввел против Китая беспрецедентные пошлины. Первоначальные 10% были быстро удвоены. Затем 2 апреля, объявляя тотальные тарифы на весь импорт, он установил дополнительную ставку 34%, повысив ее затем до 84%, 125% и 145%, поскольку Китай начал быстро отвечать своими пошлинами. Пекин довел их до 125%.