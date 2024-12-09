Китай лидирует в импорте, а Польша – в экспорте: данные украинской таможни за 2024 год
В январе-ноябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,6 млрд, а экспортировали – на $38,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $52,1 млрд, что составляет 82% общих объемов импортируемых товаров. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-ноябре 2024 года составила 0,51 $/кг, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину: Китай — $13 млрд, Польша — $6,3 млрд и Германия — $4,8 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу – на $4,4 млрд, Испанию – на $2,7 млрд, Германию – на $2,7 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $22,2 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 155,5 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей;
- продукция химической промышленности – $10,7 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 79,6 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
- топливно-энергетические – $8,2 млрд. При таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 142,3 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
продовольственные товары – $22,6 млрд;
металлы и изделия из них – $4,1 млрд;
машины, оборудование и транспорт – $3,2 млрд.
За 11 месяцев 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 270,3 млн грн.
- Экспорт украинской одежды и обуви, который до войны демонстрировал стремительный рост, сейчас резко сокращается.