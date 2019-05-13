Китай ответил на пошлины США

Китай с 1 июня вводит ответные пошлины в отношении американских товаров. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства финансов КНР.

Пошлины коснутся 5000 товаров производства США на общую сумму $60 млрд. На большинство из них пошлины поднимут до 25%. Также документом предусмотрены повышения ставок до 20%, 10% и введения 5%-ных пошлин.

Реклама

Такие меры Китай принял в ответ на решение американского правительства повысить с 10 мая пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

Это решение президент США Дональд Трамп мотивировал тем, что Китай якобы сорвал переговоры по урегулированию торгово-экономического конфликта между двумя странами.

Штаты могут распространить пошлины на весь остальной импорт из Китая - на сумму около $300 млрд.