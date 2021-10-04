Китай раздал развивающимся странам $385 млрд "скрытых" кредитов. Украина денег не брала

За период действия государственной инвестиционной программы "Один пояс – один путь" Китай выдал развивающимся странам $385 млрд "скрытых" кредитов, т.е. заемных средств, которые не могут отследить международные финансовые институты. Об этом говорится в отчете американской исследовательской лаборатории AidData.

Авторы исследования проанализировали 13 427 девелоперских проектов в 165 странах за последние 18 лет, которые полностью или частично финансировали китайские госкомпании и госбанки. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости За этот период Украина не получала "скрытых" кредитов Китая. В отличие, к примеру, от РФ, которая является крупнейшим получателем "скрытых" китайских кредитов на общую сумму $117 млрд, как указано в исследовании.

Всего за время действия программы "Один пояс – один путь" Китай инвестировал более $843 млрд в строительство дорог, мостов, портов и больниц в 165 развивающихся странах и около 70% этой суммы было выдано госбанкам и совместным предприятиям стран в виде кредитов. Кредиты выдавали не центробанкам в форме госдолга, а местным госкомпаниям, т.к. многие страны уже имели большие долги и не могли себе позволить брать новые кредиты официально.

По данным AidData для 42 стран такие кредитные обязательства перед Китаем уже превышают 10% от их ВВП. В среднем объем "скрытых" долгов для стран с низким и средним уровнем дохода составляет порядка 6% ВВП.

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Более 60% выданных Китаем кредитов обеспечены залоговым имуществом. Кредиты выдаются под высокую ставку в 4,2% сроком на 10 лет.

Авторы исследования подчеркивают, что существует большая вероятность получения под контроль Китая стратегических объектов в странах, которые не смогут расплатиться по "скрытым" кредитам.

6 июля 2021 года Украина подписала соглашение о льготных китайских кредитах в инфраструктурные проекты.

Роман Брыль

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