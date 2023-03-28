Китай выдал $240 млрд "непрозрачных" кредитов на финпомощь развивающимся странам — отчет

Китай потратил $240 млрд на финансовую помощь 22 развивающимся странам в период с 2008 по 2021 год в рамках инициативы по созданию логистической инфраструктуры "Один пояс, один путь". Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, Гарвардской школы Кеннеди, AidData и Кильского института мировой экономики, сообщает агентство Reuters.

Выделенные Китаем деньги — это, в основном, кредиты местным госструктурам и правительствам, испытывающим финансовые трудности. Почти 80% кредитов было предоставлено в период с 2016 по 2021 год, в основном странам со средним уровнем дохода, включая Аргентину, Монголию и Пакистан.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Исследование показало, что китайские кредиты странам, испытывающим долговые трудности, выросли с менее чем 5% его портфеля зарубежных кредитов в 2010 году до 60% в 2022 году.

Аргентина получила больше всего – $111,8 млрд, за ней следуют Пакистан – $48,5 млрд и Египет – $15,6 млрд. Девять стран получили менее $1 млрд.

На своп-линии Народного банка Китая (НБК) пришлось $170 млрд финансирования, в том числе в Суринаме, Шри-Ланке и Египте. Промежуточные кредиты или поддержка платежного баланса китайскими государственными банками и компаниями составила $70 млрд. Пролонгация обоих видов кредитов составила $140 млрд.

Авторы исследования считают, что китайские кредиты "непрозрачны и нескоординированы".

Правительство Китая ответило на критику, заявив, что его зарубежные инвестиции основаны на "принципе открытости и прозрачности".

В отчете говорится, что кредиты в основном сосредоточены в странах со средним доходом, что несет риск для балансов китайских банков. При этом, странам с низким доходом Китай предлагает льготные периоды и продление срока погашения.

На данном этапе Китай ведет переговоры о реструктуризации долгов с Замбией, Ганой и Шри-Ланкой, и подвергается критике за задержку этих процессов.

5 января 2023 года талибы договорились с Китаем о добыче нефти в Афганистане. Подписывают первый контракт.

20 марта в Африке убиты девятеро китайцев. Подозревают террористов Группы Вагнера.

27 марта Saudi Aramco объявила о масштабных инвестициях в Китай: формирует рынок для своей нефти.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.